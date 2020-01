A Torino senza Dzeko, Fonseca vuole espugnare lo Stadium

Se non si trattasse della Juventus e di uno stadio in cui la Roma ha sempre perso, per i giallorossi sarebbe un dato positivo giocare un quarto di finale di Coppa Italia in trasferta. Come si legge su ‘La Repubblica’, domani sera per Fonseca non sarà semplice restare in scia, costretto ancora una volta a fare i conti con le assenze, su tutte quella di Dzeko: al suo posto ci sarà Kalinic supportato da Under, in crescita in queste ultime partite. Fonseca ha dichiarato il turco incedibile, vista l’emergenza che ne condiziona le scelte, ma chiede a Petrachi un forte intervento in entrata: il ds non abbandona la pista Politano. L’Inter lo vuole cedere, l’esterno vuole vestire la maglia giallorossa ma le parti sembrano avere difficoltà nel trovare una situazione che vada bene ad entrambe: un’ alternativa a Politano è Idrissi dell’Az. Intanto l’agente di Ibanez è nella Capitale per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento dall’Atalanta: nelle prossime ore la fumata bianca per il difensore centrale, con il saluto a Juan Jesus.