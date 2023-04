A Torino parte il tour giallorosso: “Quattro partite in 12 giorni”

I titolari in campo per battere i granata. Mou non fa sconti in vista del Feyenoord giovedì in Europa League

Il momento della verità è arrivato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Quattro partite in dodici giorni che daranno il volto, forse definitivo, alla stagione romanista. Si parte oggi alle 18.30 con la sfida al Torino di Juric per difendere il posto in Champions League. Poi si penserà al Feyenoord, come da sempre professa Mourinho: “La prossima è la partita più importante”.Troppo importanti i tre punti in campionato per pensare già da oggi alla partita di Rotterdam. Mourinho ritrova in un colpo solo Mancini, Ibanez e Cristante (insieme a Kumbulla) che ridaranno una forma conosciuta alla sua Roma. Niente calcoli quindi e spazio ai titolarissimi. Allo Stadio Grande Torino in campo la miglior formazione possibile, sfruttando il riposoforzato dei quattro squalificati. Torna la difesa a 3 con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla fascia destra agirà nuovamente Zalewski, più libero da compiti difensivi rispetto alla gara contro i blucerchiati. Dall’altra parte ballottaggio tra Spinazzola e El Shaarawy, con il primo in vantaggio sul compagno di squadra. Il Faraone, insieme a Solbakken, sarà la carta in più da giocarsi a partita in corso. In mezzo torna Cristante insieme a Wijnaldum, con Matic a riposo per averlo al massimo contro il Feyenoord. Dybala e Pellegrini agiranno dietro all’unica punta, con Belotti favorito su Abraham.