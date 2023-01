A San Siro due maglie per tre punte. Abraham scalpita, ma c’è Zaniolo

Servirà una grande Roma. Senza troppi giri di parole, questa sera contro il Milan, i giallorossi dovranno vestire il loro abito migliore per sperare di uscire indenni da San Siro, scrive Marco Juric su La Repubblica. Servirà una Roma formato deluxe, diversa da quello vista contro il Bologna mercoledì e molto più simile alla squadra equilibrata e coraggiosa vista contro l'Inter a ottobre. Sfavorita e vincente, oggi come allora. La speranza risiede tutta qui, nella Roma formato trasferta che ha un ritmo da Champions League e non sfigura sui grandi palcoscenici. Provare a vincere per dare finalmente un verso alla stagione e scacciare i troppi fantasmi attorno alla squadra e i cattivi pensieri ad orologeria delle ultime settimane. Per questo Mourinho negli ultimi giorni ha lavorato molto sulla testa dei calciatori, per riaccendere quella modalità da “cavalcata” vista solamente lo scorso anno in Conference League. Brutta, sporca e cattiva. Ma vincente.