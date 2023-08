A Roma l’estate sta finendo. L’ansia di Sarri e Mourinho

Mercato in ritardo per le due romane ad una settimana dal via del campionato

Redazione

Una città in ritardo, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. Il calciomercato estivo si è fermato a Milano, con il Milan che ha rifatto la squadra insieme all'Inter (al netto delle uscite). Il Napoli è avanti, la Juventus è più libera senza coppe, mentre Roma deve armarsi di una pazienza che però si sta esaurendo. Alla Lazio qualcosa ha iniziato a muoversi dopo il caso Luis Alberto che sembra stia rientrando: ieri è stato trovato l'accordo con Kamada per 3 milioni (bonus inclusi), mentre sono stati offerti 20 milioni per Ricci del Torino.

Se la pazienza di Sarri è in esaurimento, quella di Mourinho è evaporata del tutto. Nell'ultima foto di gruppo si vede José e il suo vice abbracciare un uomo invisibile, considerato da molte fonti un benvenuto all'attaccante che manca da 60 giorni. Uno scherno a chi fa mercato alla Roma, con Tiago Pinto che vuole regalargli Marcos Leonardo del Santos per 20 milioni. Non di certo quello che vuole Mourinho, che resta fissato con Morata.