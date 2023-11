A Praga con lo Slavia: “Stasera conta solo chiudere da primi”

In caso di vittoria in Repubblica Ceca, i giallorossi avrebbero la certezza matematica del passaggio del turno da primi in classifica. Il che vorrebbe dire qualificazione agli ottavi di finale (a marzo 2024) e gestione delle ultime due gare del girone senza nessuna ansia da risultato. Lo sa Mou e lo sanno anche i calciatori. Nonostante il derby tra poco più di 72 ore. (...) Per questo gioca Cristante, insieme al rientrante Paredes e Aouar. Riposo preventivo per Bove e gestione delle forze per Renato Sanches, entrambi in panchina. Sulle fasce spazio a Celik a destra e El Shaarawy sulla sinistra. Mentre davanti inamovibile Lukaku che giocherà in coppia con Belotti. Per evitare qualsiasi rischio Dybala partirà dalla panchina, pronto a entrare in caso di necessità.