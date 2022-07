“A Pietralata lo stadio del centenario”, il Campidoglio dà l’ok alla Roma

La Roma vuole festeggiare il suo centenario nel nuovo stadio. Il club giallorosso ha individuato Pietralata come location per il suo nuovo impianto. Ad anticipare l’accordo tra club e Comune è stato una lettera del sindaco Roberto Gualtieri al governo. Una nota spedita per informare per tempo palazzo Chigi dell'intesa raggiunta con la Roma, anche per una questione di rapporti: il probabile trasloco dei giallorossi priverà Sport e Salute, controllata del Mef e proprietaria dello stadio Olimpico, di uno dei due affittuari dell'impianto al Foro Italico, scrive su Repubblica Lorenzo d'Albergo. Poi perché l'area dove arriverà la Roma è quella dell'ex Sdo, dove erano previsti investimenti pubblici e ancora oggici sono i progetti per la realizzazione del nuovo quartier generale di Ferrovie dello Stato e quello della Sapienza (a sua volta contattata da Gualtieri) per tirare su una residenza per studenti e soprattutto il Roma Technopole.