A Bergamo per staccare il Milan. Dubbio Dybala, è pronto Abraham

Non c’è tre senza quattro. Come non c’è Europa senza Champions League. Detti riadattati e licenze poetiche che poco hanno a che a fare con la letteratura e molto più con la realtà di una Roma euforica e pronta a continuare il suo cammino anche in Campionato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Questa sera alle 20:45 sfiderà un’Atalanta troppo claudicante per essere diretta concorrente per l’Europa. Per la truppa di Mourinho c’è in palio un importante tassello da aggiungere al puzzle in costruzione chiamato Champions League. Le due milanesi ieri hanno vinto accorciando il passo con i giallorossi. Pressione da dietro, ma ambizione lì davanti dopo la sconfitta della Lazio con il Torino.