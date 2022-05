14 mila abbonamenti in meno di 24 ore

In tanti hanno già deciso e confermato la loro presenza all’Olimpico per la prossima stagione

Un fiume di passione che non conosce ostacoli o pause. Con una finale europea ancora da disputare e un mercato estivo tutto da scoprire, ben 14.300 tifosi giallorossi hanno già deciso e confermato la loro presenza all’Olimpico per la prossima stagione, tra vecchi e nuovi abbonati, come riporta La Repubblica

Un boom incredibile nelle prime 24 ore di vendita, sulla falsariga dei sold-out registrati in stagione. Grande successo della formula plus: il 40% degli abbonamenti registrati ha scelto il nuovo pacchetto proposto che offre la possibilità di gestire il proprio posto in ogni gara ma soprattutto la prevendita per le sfide europee.