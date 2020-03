Zappacosta è pronto, verrà rinnovato il prestito col Chelsea

Se oggi si giocasse regolarmente, la Roma si ritroverebbe un calciatore in più: Davide Zappacosta. Preso la scorsa estate dal Chelsea per fare il titolare sulla fascia destra in difesa, l’esterno di Sora ha vissuto una stagione sfortunatissima: è sceso in campo solo 12 minuti nella prima di campionato contro il Genoa. Poi l’inizio di un calvario: un infortunio muscolare nel riscaldamento del derby e dopo la rottura dei crociati del ginocchio destro in allenamento. “Ero appena arrivato a Roma e ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’. “Stavo rientrando ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto perché il rischio è troppo alto. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra sono per cercare di restare in forma. Ma la cosa principale adesso è la salute” ha detto Zappacosta qualche giorno fa in una diretta Instagram.

Il suo prestito scadrà il 30 giugno, ma Roma e Chelsea sono già al lavoro per rinnovarlo, scrive Gianluca Piacentini sul Correre della Sera.

