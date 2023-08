Zapata, la telenovela continua. La Roma si consola con Belotti

La rivincita del Gallo. In pochi minuti Andrea Belotti è riuscito a fare meglio di tutta la stagione scorsa, realizzando la doppietta che ha evitato alla Roma una sconfitta contro la Salernitana che sarebbe stata sanguinosa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Mourinho, che sabato in conferenza aveva chiesto al pubblico di essere il centravanti in più della Roma, può stare più tranquillo, anche se l’attesa per il nuovo attaccante resta.