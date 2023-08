Zapata, altro ritardo. Roma-Lukaku: per ora è un sogno da tifosi

Si allungano i tempi per Duvan Zapata . La trattativa tra Tiago Pinto , l’Atalanta e il calciatore va avanti ad oltranza: ieri poteva essere un giorno buono per un’accelerata, ma la situazione è nello stallo più totale , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Le due società non hanno ancora raggiunto l’accordo totale sulle modalità del trasferimento, tra parte fissa e bonus che non sono stati ancora definiti, e lo stesso calciatore, pur convinto dalla proposta romanista, continua ad avere qualche dubbio legato soprattutto alla sua situazione famigliare e alle parole di Gasperini, che vorrebbe trattenerlo a Bergamo.

In città sono giorni frenetici, con nomi che si rincorrono e suggestioni di mercato che servono soprattutto ad alimentare leggende metropolitane e aspettative nella tifoseria. Quella di Lukaku è un’operazione che, per le dimensioni economiche legate all’ingaggio del calciatore e al costo del cartellino (30/40 milioni di euro, con il Chelsea che non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito), sembra ampiamente al di fuori dei parametri che i Friedkin hanno imposto e che finora non hanno consentito a Tiago Pinto di spingersi oltre nelle trattative per Morata, Scamacca e Marcos Leonardo, il cui arrivo dovrebbe slittare al mese di gennaio.