Zaniolo, vicolo cieco

Nella settimana che porta al raduno (il 4 luglio a Trigoria) Tiago Pinto dovrà accelerare, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, per mettere a disposizione di Mourinho tre calciatori per allungare la rosa: Celik, Frattesi e Solbakken. Poi ci sarà tempo per il regista, se arriverà, o la seconda punta e molto dipenderà dalla situazione-Zaniolo e dagli eventuali tempi di risoluzione: se si dovesse concretizzare una cessione entro breve, o se il numero 22 comincerà la stagione senza il rinnovo del contratto, cambieranno le strategie.

L’ultima puntata della telenovela, ieri, parlava di una nuova offerta bianconera: Miretti e Vrioni – due giocatori della Primavera – o Moise Kean. La Roma continua a pretendere cash per finanziare il mercato di sua scelta, così si rischia di andare per le lunghe. Per Celik ballano ancora un paio di milioni col Lille, differenza non insormontabile che la Roma prova a superare con alcuni bonus facili da raggiungere.