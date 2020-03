Zaniolo va veloce: “Ogni giorno meglio, sono quasi pronto”

“Ogni giorno mi sento meglio, sto diventando più forte: la ripresa sta andando bene“. Nicolò Zaniolo torna a parlare, due mesi e mezzo dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio destro, il 12 gennaio all’Olimpico contro la Juventus, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“La mia giornata – ha risposto su Instagram ai tifosi -, non è cambiata molto: mi manca il campo ma dobbiamo essere uniti. Con i compagni ci sentiamo spesso, non vedo l’ora che questo periodo finisca per poterci abbracciare tutti“.

Intanto fa i complimenti alla Roma per come sta affrontando l’emergenza Coronavirus, con donazioni e sostegno alla gente attraverso RomaCares: “Abbiamo aiutato lo Spallanzani e raggiunto quota 500 mila euro, siamo stati uniti come una famiglia“.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma per i tifosi dovrebbe restare a vita. Lui sembra ricambiare, e dopo il bacio della maglia in Roma-Milan, il rapporto è andato in crescendo. “Posso solo ringraziare i tifosi, che dal giorno dell’infortunio non hanno smesso di mandarmi messaggi: mi hanno riempito il cuore. Cosa si prova a segnare sotto la Sud? È il sogno di tutti i calciatori, è un’emozione unica, dopo il gol viene automatico andarci: lì sotto non sembra di stare allo stadio, ma in un mondo tutto tuo“.