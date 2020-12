Zaniolo va veloce: il 2021 tra Europei e paternità

Se c’è un calciatore della Roma che vuole mettersi definitivamente alle spalle il 2020, è Nicolò Zaniolo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Reduce da una doppia operazione ad entrambe le ginocchia, sta proseguendo nel percorso di recupero che dovrebbe riportarlo in campo “al massimo entro aprile”, in tempo per partecipare ai prossimi campionati europei con la Nazionale. In questi giorni, però, di lui si parla più per la sua vita privata, finita nuovamente sotto i riflettori. Dopo l’ufficialità della sua relazione con la modella e attrice romena Madalina Ghenea, ieri il settimanale “Oggi” ha riportato l’indiscrezione della gravidanza della sua ex fidanzata Sara.

Notizia che lo stesso Zaniolo ha confermato a gazzetta.it. Il calciatore giallorosso ha voluto così fare chiarezza e ha dato la sua versione della storia. “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita. La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo, come è forse normale alla nostra età. Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto e pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me solo come calciatore“.