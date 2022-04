Zaniolo: ”Una Roma perfetta”. Mourinho: “Prova strepitosa”

I giallorossi vendicano l’umiliazione del 6-1 nella fase a gironi e conquistano la semifinale di Conference League, dove affronteranno il Leicester

È stata una serata magica, per la Roma e per Zaniolo. I giallorossi schiantano 4-0 il Bodo Glimt, vendicano l’umiliazione del 6-1 nella fase a gironi e conquistano la semifinale di Conference League, dove affronteranno il Leicester, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera Zaniolo si è preso il palcoscenico e gli applausi degli oltre 60mila dell’Olimpico, realizzando una tripletta in cui ha messo in mostra tutto il repertorio del campione che finora solo a sprazzi ha dimostrato di poter essere. Una notte fantastica per il numero 22, abbracciato da Mourinho al momento della sostituzione dopo un’ora di gioco, che si è portato a casa il pallone della tripletta, la prima con la maglia della Roma: l’ultimo a segnare tre gol in Europa era stato Edin Dzeko, il 2 ottobre 2018 nella vittoria per 5-0 contro il Viktoria Plzen nel girone di Champions. “Abbiamo fatto la partita perfetta – le parole di Nicolò-, come ci ha chiesto il mister, ora andiamo in semifinale e siamo contenti, io sono felice di aver aiutato la squadra e per i tifosi che ci sostengono sempre, non ci fermiamo qui. Nei periodi belli e brutti ho sempre pensato a mantenere l’equilibrio e lo devo fare anche adesso. Io voglio giocare, rispetto le decisioni del mister anche quando sto fuori, voglio dare una mano alla squadra come ho fatto contro il Bodo. I tifosi mi sono stati sempre vicini, soprattutto nei momenti difficili: posso solo ringraziarli. Poi, per il resto non lo so”.