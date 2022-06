Zaniolo tira dritto: già al lavoro per presentarsi al top

Le voci di mercato sembrano non disturbare Nicolò Zaniolo, che corre, suda (e posta tutto sui social network) nel centro specialistico “Kinemove center” di Pontremoli, dove si sta allenando in attesa della ripresa della preparazione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La convocazione è per il 4 luglio a Trigoria, e difficilmente per quella data ci saranno della novità riguardo al suo futuro.