Zaniolo stizzito: “La mia vita privata? Ho la testa sulle spalle”

Ieri sul campo, hanno svolto lavoro differenziato Mirante, Spinazzola, Zaniolo e Pastore. Per l’argentino si avvicina il momento del rientro in gruppo, che avverrà molto presto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il suo percorso di recupero dall’operazione all’anca avvenuta lo scorso 11 agosto, è praticamente concluso: ora l’ex Psg comincerà ad aumentare i carichi di lavoro, le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno e se tutto andrà per il verso giusto potrà tornare tra i convocati, magari già dalla gara con l’Inter (10 gennaio) o nel derby (15).

Zaniolo, invece, con un post su Instagram, ha voluto rispondere a chi negli ultimi giorni ha commentato la sua nuova storia d’amore con la modella Madalina Ghenea. “Sono un ragazzo con la testa sulle spalle – le sue parole -, in questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare il più in forma possibile“. Si sarebbe dovuta giocare oggi pomeriggio, invece, la seconda giornata del girone eliminatorio della Coppa Italia femminile ma il derby tra la Roma Calcio Femminile e l’As Roma di Betty Bavagnoli, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del «prolungarsi dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19»