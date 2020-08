Zaniolo sorride: il tampone è negativo

Ha tirato un lungo sospiro di sollievo, Nicolò Zaniolo. Il tampone al Covid-19 a cui si è sottoposto ieri pomeriggio, poche ore dopo aver messo piede nella Capitale di ritorno dalla Sardegna è risultato negativo, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Lo ha comunicato con un post su Instagram proprio la mamma, che oltre alla soddisfazione per la negatività di tutta la famiglia, ha voluto lanciare un appello (“Siate tutti responsabili per voi e per gli altri…fate il tampone”) alle persone che in questi giorni rientrano dalle vacanze.

Un’ottima notizia per il calciatore giallorosso, che si è tolto un gran peso dallo stomaco, e per Paulo Fonseca, che potrà averlo a disposizione già dal primo giorno di lavoro, il 28 a Trigoria dopo che lo stesso Nicolò e il resto della squadra si saranno sottoposti ad ulteriori tamponi il giorno precedente.

Presto il suo agente Vigorelli incontrerà il ceo Guido Fienga, che continuerà ad essere il punto di riferimento per il mercato giallorosso nonostante la nomina (obbligatoria perché la carica non può rimanere vacante) di Morgan De Sanctis a d.s., per discutere del prolungamento (con adeguamento dell’ingaggio) del contratto fino al 2025. Zaniolo sarà blindato, quindi, e almeno per questa stagione tutte le sue pretendenti, Juventus in primis, dovranno rassegnarsi all’idea che non si muoverà da Trigoria.