Zaniolo si riprende la Roma: “Mi diverto con Dzeko e Fonseca”

Edin Dzeko fa 90…gol con la maglia della Roma. Con la rete realizzata ieri sera contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, la terza stagionale dopo le due in campionato, il centravanti bosniaco ha fatto cifra tonda, in 183 gare ufficiali in giallorosso. Il numero 9 romanista in Europa League continua a viaggiare a una media di una rete a partita con la maglia della Roma, riporta il “Corriere della Sera”. L’altro protagonista, come e anche più di Dzeko, è stato Nicolò Zaniolo, che oltre al gol è stato protagonista di una prestazione superlativa. “Sono molto felice per quello che sto facendo e sto dimostrando in campo, penso sempre a migliorare dal punto di vista calcistico e professionale. Sono contento per la squadra ma ora dobbiamo andare a vincere a Bologna. L’intesa con Edin? Da lui imparo molto, sono contento di giocare al suo fianco: quando chiamo la palla, lui me la passa sui piedi. Io devo continuare su questa strada. Il gioco di Paulo Fonseca è molto divertente, così offensivo, ma noi dobbiamo migliorare anche nella fase difensiva. Aria nuova? Stiamo facendo bene e, senza dubbio, segniamo moltissimi gol”.