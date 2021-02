Zaniolo si allena: punta a tornare l’11 aprile

Ottime notizie per mister Fonseca, che nella giornata di ieri ha potuto osservare il rientro in campo a Trigoria di Nicolò Zaniolo.

Il talento della Roma infatti due giorni fa ha ricevuto il via libera per poter iniziare ad aumentare i carichi di lavoro da parte del professor Fink, il chirurgo che lo aveva operato dopo l’infortunio con la maglia della Nazionale. Corsa e tocchi con il pallone è stato lo step intrapreso nella giornata di ieri. Il talento giallorosso sembra proseguire a gonfie vele nel suo recupero, puntando come data di rientro quella dell’11 aprile, giorno in cu si giocherà Roma-Bologna.