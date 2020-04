Zaniolo: sì al rinnovo. Pau Lopez, la Premier chiede informazioni

Se non ci fosse stato il grave errore nel derby di ritorno, quella di Pau Lopez sarebbe una stagione assolutamente positiva, con picchi di rendimento molto alti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Invece da quel giorno (era il 26 gennaio) fino alla sospensione del campionato, per il portiere spagnolo è cominciata una fase di dubbi e insicurezze.

Il suo rendimento nella prima parte della stagione gli aveva fatto conquistare un posto nella nazionale spagnola. In giallorosso, tra le cose positive, ci sono poi 9 clean sheet in 34 partite complessive in stagione.Tra le cose negative, le insicurezze post derby, anche nel gioco con i piedi, che doveva essere il suo punto di forza. Ma non solo.

Fonseca continua a puntarci, anche se negli ultimi giorni sembra che alcune squadre di Premier League stiano facendo dei sondaggi. Per meno di 30 milioni, però, la Roma non lo farà partire.

Intanto Nicolò Zaniolo è pronto a prolungare il contratto cn la Roma, come ha ammesso Claudio Vigorelli, il suo procuratore. “Noi ci siamo e siamo a disponibili a estendere l’accordo di Nicolò – ha speigato Vigorelli – Zaniolo sta bene nella Capitale e non vede l’ora di ricominciare a giocare con la maglia giallorosso”.