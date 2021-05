Zaniolo sfotte i laziali: “Ciao belli”

Il numero 22 giallorosso, che non vede l’ora di rientrare, ieri ha festeggiato la vittoria dei compagni

L’ultimo gol in campionato lo aveva segnato il 14 febbraio scorso contro l’Udinese. Ieri Pedro ha messo il sigillo sul derby realizzando il gol del definitivo 2-0, il suo sesto in stagione: a 33 anni e 291 giorni è il calciatore più anziano ad aver segnato il suo gol in un derby, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Una piccola soddisfazione in una carriera costellata di successi e di trofei: il suo contratto scade nel 2023, ma il suo futuro in giallorosso non è certo. Di sicuro Mourinho lo starà valutando con grande attenzione per il prossimo anno. Discorso simile per un altro “vecchio” della rosa, cioè Mkhitaryan che avuto il merito di aprire le marcature segnando il suo dodicesimo gol in campionato, il terzo nell’ultima settimana dopo quelli con Crotone e Inter. Entro la fine del mese l’armeno dovrà dara una risposta alla società riguardo il prolungamento del contratto. Chi ci sarà sicuramente il prossimo anno è Nicolò Zaniolo, che non vede l’ora di rientrare e ieri ha festeggiato la vittoria dei compagni “sfottendo” i laziali sui social: “Ciao belli“.