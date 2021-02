Zaniolo scalpita: “Tra un mese tornerò in campo”

Nicolò Zaniolo scalpita, Fonseca lo frena, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il calciatore giallorosso non vede l’ora di rientrare in campo, e venerdì sera sui social si è lasciato andare ad una previsione. “Sto correndo da due o tre giorni – le sue parole – e tra un mese dovrei tornare in campo, ho bisogno di un po’ di allenamento ancora. Ad aprile sarò a pieno regime“.

Parole che hanno scatenato l’entusiasmo dei romanisti, al punto che ieri è dovuto intervenire Paulo Fonseca in conferenza stampa per mettere un po’ a freno l’esuberanza del centrocampista. “Mi piace la sua voglia, ma stiamo lavorando per farlo ritornare bene, coi tempi giusti. Penso che con questo lavoro non sia è importante il mese o il giorno, ma ritornare nel migliore dei modi“.