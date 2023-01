Zaniolo-Roma, fine. Ma Mourinho si consola con il quarto posto

La rottura tra Zaniolo e la Roma apre degli scenari di mercato che fino a qualche giorno fa non erano ipotizzabili, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Scegliendo di tirarsi fuori dalla convocazione per La Spezia, infatti, il numero 22 si è messo sul mercato, ma senza avere la certezza che da qui alla fine della finestra utile per i trasferimenti possa arrivare l’offerta giusta per lui e, soprattutto, per la Roma che è disposta ad accettare solo offerte a titolo definitivo. Rimane sullo sfondo, invece, il Newcastle.