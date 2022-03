Zaniolo, primo traguardo: giovedì 100 con la Roma

Mourinho dovrà gestire la rosa, con 4 impegni in 11 giorni prima della sosta

Per uno che ha esordito in giallorosso al Bernabeu, disputando 54 minuti da titolare in Champions contro il Real Madrid (19 settembre 2018) al fianco – fra gli altri – di De Rossi e Dzeko prima di venire sostituito dal suo attuale capitano Pellegrini, giocare al GelreDome di Arnhem, e in Conference League, può sembrare un impegno qualsiasi, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Eppure Zaniolo, che ha più o meno l’età di quello stadio (lui è del ‘99, l’arena che ospita il Vitesse venne inaugurata l’anno prima), potrebbe festeggiare giovedì un traguardo importante: la 100ª partita con la Roma. Mourinho dovrà gestire la rosa, con 4 impegni in 11 giorni prima della sosta, una rosa in cui solo 6 giocatori hanno più partite in giallorosso del giovane fenomeno che si ritrova già tra i veterani di questa squadra: El Shaarawy, Pellegrini, Cristante, Veretout, Mancini e Mkhitaryan, in ordine di presenze.