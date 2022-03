Zaniolo, la Roma non tratta per meno di 45-50 milioni

L’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi la stagione, e poi decidere il futuro. Una strategia che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio

Non si placano le voci intorno al nome di Zaniolo. L’esclusione nel derby ha fatto rumore, così come l’addio che si consumerà a fine anno tra Dybala e la Juve, che avrebbe individuato proprio nel giallorosso uno dei possibili sostituti dell’argentino, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi la stagione, e poi decidere il futuro. Una strategia che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, soprattutto per la società. Se, infatti, Nicolò dovesse disputare un finale di stagione in crescendo, magari facendo bene anche in maglia azzurra, a fine anno avrebbe una maggiore forza contrattuale nei confronti della Roma, che non vorrebbe arrivare alle cifre (4,5/5 milioni netti di stipendio) che è disposta ad offrire la Juventus. Viceversa, il valore del suo cartellino sarebbe deprezzato e in ogni caso non sarebbe un grande affare cederlo ad un prezzo di mercato inferiore rispetto a quello di prima degli infortuni.