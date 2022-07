Zaniolo in sospeso blocca la Roma. Dybala, Mourinho non si arrende

La trattativa con la Juventus non è ancora decollata perché la Roma non vuole scendere sotto la richiesta che è di almeno 50 milioni di euro senza contropartite

Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà a lavorare oggi e domani, poi, la partenza per il Portogallo scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non si è fermato Tiago Pinto che deve gestire il caso-Zaniolo che è sempre più lontano da Trigoria. La trattativa con la Juventus non è ancora decollata perché la Roma non vuole scendere sotto la richiesta che è di almeno 50 milioni di euro senza contropartite. Si può ragionare, invece, sulla formula che potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a facilissime condizioni.