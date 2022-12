Zaniolo, il contratto è un rebus e il futuro sempre molto incerto

L’agente ufficializza che non ci saranno, a breve, incontri con la società per parlare del rinnovo

Un colpo al cerchio (“Non ci sono tenebre all’orizzonte, Nicolò sta bene alla Roma”) e uno alla botte (“Andremo a trattare un ingaggio sulla base del valore che la stessa dirigenza ha comunicato al mercato“), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In un’intervista al sito della Gazzetta dello Sport Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo, ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il suo assistito, ancora in attesa di una chiamata per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.