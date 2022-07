Zaniolo gioca e segna, ma aspetta la Juve

Zaniolo si riprende la Roma. In attesa dell’offerta della Juventus che tarda ad arrivare, è stato impiegato da Mourinho nell’amichevole vinta per 2-0 contro il Sunderland, come riporta il Corriere della Sera. E’ partito dalla panchina, ma quando è entrato ha colpito un palo e segnato il raddoppio.