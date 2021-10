Zaniolo, fastidio al flessore. Viña, Juve a rischio

L'uruguaiano tornerà a Roma il 16, il giorno prima della trasferta a Torino

Alla lista dei nazionali giallorossi si è aggiunto in extremis Tammy Abraham, che ritorna a disposizione dell’Inghilterra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Una buona notizia per il centravanti, magari un po’ meno per José Mourinho che anche in questa sosta perderà molti calciatori: 13. Oltre ad Abraham sono partiti Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Kumbulla, Rui Patricio, Veretout, Diawara, Darboe, Shomurodov, Calafiori (U21), Bove (U20) e Viña. Quella dell’uruguaiano è la situazione che preoccupa di più: tornerà a Roma il 16, il giorno prima della trasferta a Torino con la Juventus. Una sua presenza contro i bianconeri, quindi, è quasi impossibile. Nicolò Zaniolo, convocato pure lui in extremis per sostituire Pessina, non ha potuto rispondere alla chiamata di Mancini: è rimasto a Trigoria per un fastidio al flessore della gamba destra.