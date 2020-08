Zaniolo e Pellegrini, i ricambi di lusso

Ballottaggi ancora aperti nella Roma, ma è molto probabile che domani sera contro il Siviglia, negli ottavi di finali di Europa League, Zaniolo e Pellegrini vengano usati come “cambi di lusso” per dare una svolta alla partita, come riporta il Corriere della Sera.

Riguardo Zaniolo, la gara contro la Juventus ha dato a Fonseca un paio di risposte: anche se non al top della condizione, è in grado di fare la differenza ma ad oggi non ha più di un’ora nelle gambe.

Si aggiungono poi i dubbi sul possibile utilizzo e sul ruolo di Lorenzo Pellegrini. Il vice capitano è tornato ad allenarsi con il gruppo da un paio di giorni con la mascherina protettiva. C’è da capire se è in grado di giocare titolare o se partirà dalla panchina, pronto per entrare a partita in corso. Nel primo caso, entrerebbe di diritto in concorrenza con lo stesso Zaniolo (ma anche Carles Perez e Perotti) per giocare al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko. Non è escluso però che possa giocare in mezzo al campo al fianco di uno tra Diawara e Cristante, al posto dello squalificato Veretout.