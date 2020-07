Zaniolo e Pau Lopez tornano tra i convocati

A quasi sei mesi dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro – lo scorso 12 gennaio all’Olimpico contro la Juventus -, Nicolò Zaniolo torna a disposizione di Paulo Fonseca, come riporta il Corriere della Sera.

Il 22 è stato convocato per la gara contro il Napoli, andrà in panchina senza giocare ma il suo rientro è una boccata di ossigeno per il tecnico portoghese in vista di un finale di stagione in cui si va in campo ogni tre giorni. Il ritorno di Zaniolo non è l’unica buona notizia della giornata, perché tra i 24 convocati c’è anche Pau Lopez. Il portiere spagnolo è guarito dalla micro frattura al polso sinistro rimediata il 13 maggio ed è a disposizione: Fonseca dovrà decidere se ributtarlo immediatamente nella mischia, visto che non gioca dall’ultima gara prima del lockdown, il 1 marzo a Cagliari, o continuare a dare fiducia a Mirante, che non ha sfigurato nelle partite giocate dopo la ripresa del campionato.

È tornato anche Davide Santon, che ha preso il posto di Bruno Peres e si gioca il posto sulla fascia destra con Zappacosta.