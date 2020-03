Zaniolo e il bimbo di Milano: “Ti aspetto a Trigoria”

Ieri una foto del Corriere della Sera ha fatto il giro del web romanista. Il quotidiano pubblica lo scatto di un bambino immortalato mentre gioca a pallone in strada, in una Milano deserta, con la maglia di un giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo.

Il 22 giallorosso, come riporta oggi il Corriere della Sera, nota la foto e su Instagram scrive: “Non so chi sei, ma che orgoglio vederti con la mia maglia. Resistiamo ancora e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi. Ti aspetto a Trigoria”.