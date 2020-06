Zaniolo due giorni fermo, Pau Lopez è quasi pronto

“Da ora in poi solo buchi in terra“. Nicolò Zaniolo non ne può più di operazioni chirurgiche e il suo messaggio su Instagram va interpretato in questo modo. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, quella di ieri mattina al naso non si può paragonare a quella al ginocchio dello scorso gennaio, ma il giallorosso da oggi vuole concentrarsi solo sul ritorno in campo, sempre più vicino. Il giocatore ora dovrà stare a riposo per un paio di giorni, ma poi ricomincerà a lavorare. Non ci sarà il 24 contro la Sampdoria, quando invece sarà rientrato Pau Lopez, quasi completamente recuperato dopo l’infortunio al polso di un mese fa.