Zaniolo, dopo un mese controllo superato

Era una visita di routine, ad un mese esatto dall’operazione di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro, ma l’esito positivo non era scontato per Zaniolo. I controlli di ieri mattina hanno invece rinfrancato il centrocampista giallorosso, il cui recupero prosegue secondo la tabella di marcia stilata dai medici. Dai prossimi giorni, quindi, potrà cominciare ad aumentare i carichi di lavoro ma non ci sarà nessuna forzatura per affrettare i tempi: la stagione con la Roma – sottolinea ‘Il Corriere della Sera’ – è chiusa, ma potrebbe farcela per mettersi a disposizione per Euro 2020. Per la gara di domani sera a Bergamo, invece, non ci sarà sicuramente Javier Pastore, ancora alle prese con l’infortunio all’anca. Qualche giorno fa è stato visitato da uno specialista spagnolo e a breve ci sarà un nuovo consulto per provare a risolvere il problema.