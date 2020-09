Zaniolo, da oggi il via alla riabilitazione

Nicolò Zaniolo ha lasciato ieri la clinica Gelenkpunkt di Innsbruck, dove domenica scorsa si è sottoposto all’operazione per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro (l’infortunio in Olanda-Italia di Nations League), e ha fatto ritorno nella Capitale, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Zaniolo si è recato subito nel centro sportivo di Trigoria, dove oggi inizierà il percorso riabilitativo. Christian Fink, il professore che lo ha operato, seguirà a distanza il suo recupero e la riabilitazione: lo stop non sarà inferiore ai sei mesi.