Zaniolo ai saluti. Vola a Istanbul e ricomincia dal Galatasaray

Il biglietto aereo inutilizzato per Londra, dopo che il Bournemouth ha rifiutato il suo ripensamento, è stato scambiato con uno per Istanbul. Nicolò Zaniolo partirà oggi per la Turchia, pronto a firmare con il Galatasaray, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. L'accordo tra il club e il calciatore (3,5 milioni a stagione fino al 2027 ma con clausola rescissoria di poco superiore ai 30 milioni) era già pronto; quello tra Galatasaray e Roma è stato trovato a 22 milioni di euro più bonus. La telenovela è stata così lunga che le fonti ufficiali si tengono ancora una minima percentuale di prudenza — i documenti ufficiali sono stati tradotti a tempo di record dal turco all'italiano — ma sembra proprio arrivata l'ultima puntata.