Zalewski strega l’Europa: Mourinho vince la scommessa

Mourinho ha cominciato a vincere la sua scommessa non dopo una buona partita, ma dopo una brutta, con tante difficoltà e voti bassi in pagella, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Nicola Zalewski, da esterno nel centrocampo a 5, in Udinese-Roma (1-1) era andato in crisi contro Molina e Deulofeu, schierato in posizione troppo “bassa” e poco aiutato da Zaniolo in fase difensiva. Alla prima occasione, però, lo Special One ha difeso Zalewski e attaccato i critici: "Un allenatore di m… sarebbe collassato sotto i giudizi e il bambino non avrebbe più giocato". Il bambino Zalewski, invece, ha continuato a giocare e adesso è un punto fermo della squadra titolare. Un lavoro costruito passo dopo passo. A gennaio erano arrivate alla Roma alcune richieste per averlo in prestito, ma Mourinho si è opposto. Nel 2021 l’italo-polacco aveva giocato assai poco: 40 minuti tra Serie A (16), e Conference League (24).