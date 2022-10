Zalewski, indisposizione sabato notte

Ennesima tegola dell’ultimo minuto per Josè Mourinho che ha perso prima della gara di ieri contro il Napoli anche Nicola Zalewski, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La buona notizia è che non dovrebbe trattarsi una assenza lunga: nessun problema muscolare, infatti, ma soltanto un’indisposizione che l’esterno polacco ha accusato nella notte tra sabato e domenica.

Al suo posto il tecnico portoghese ha schierato Rick Karsdorp, che non giocava una gara da titolare in Serie A dal 4 settembre contro l’Udinese. Zalewski dovrebbe tornare a disposizione per il match di giovedì in Finlandia contro l’Hjk Helsinki, penultima del girone di Europa League.