Zalewski a rischio cessione, la Roma chiede 20 milioni. In dubbio pure Spinazzola

Può sembrare un paradosso, ma nonostante attualmente ci siano 6 calciatori in rosa per 2 ruoli, (quasi) nessuno degli esterni giallorossi è sicuro che il prossimo anno giocherà nella Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Celik, Karsdorp, Zalewski, Spinazzola, Vina ed El Shaarawy, infatti, sono tutti più o meno, e per ragioni differenti, sul mercato. Molto dipenderà dalla necessità di fare cassa di Tiago Pinto e dalle offerte che arriveranno, ma nessuno può sentirsi al sicuro. Nemmeno Zalewski, che potrebbe essere sacrificato per sistemare i conti. L’esterno polacco di Tivoli, esploso due anni fa grazie ad un’intuizione di Mourinho. Non è certo di rimanere nemmeno Leonardo Spinazzola. La sua prima vera stagione dopo il grave infortunio in Nazionale – ieri ha giocato qualche minuto nel finale del match vinto dall’Italia contro l’Olanda – non è stata memorabile. Anche lui ha un debito di riconoscenza nei confronti dello Special One. A destra quello più sicuro è Celik, che ha fatto in pieno il proprio dovere quando è stato chiamato da Mou. Karsdorp, invece, è sul mercato.