Yanga-Mbiwa e il derby alla penultima

Il derby si disputerà per la quarta volta alla penultima giornata. Due precedenti sono lontani (1938-39 e ‘39-40) e uno è più vicino, nel 2014-15, con una sfida- Champions. Nel 1939, all’andata, la Lazio conquistò il suo unico successo in campionato a Testaccio (2-0) ma perse 3-1 al ritorno: le due squadre erano appaiate al 7° posto, la Roma finì davanti. Nel 1940 un doppio 1-0: all’andata per la Roma e al ritorno per la Lazio, che concluse il campionato 4ª contro 7ª. Nel 2015, ricorda Massimo Perrone sul “Corriere della Sera”, il primo derby finì 2-2 con la doppietta di Totti nella ripresa, il secondo lo vinse 2-1 la Roma, a 5 minuti dal 90’, con l’unica rete in giallorosso di Mapou Yanga-Mbiwa, decisiva per il 2° posto che garantì la Champions. Il prossimo sarà il primo derby il 17 gennaio (statistica valida anche in caso di anticipo al 16), mentre c’è un precedente se il ritorno sarà confermato per domenica 16 maggio: in Coppa Italia, nel 1943, la Roma vinse 2-1 nei quarti di finale.