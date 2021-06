Xhaka, si tratta ancora. Darboe dopo 5 anni riabbraccia la madre

Con l’Arsenal c’è ancora distanza tra l’offerta (14-15 milioni) e la richiesta di 20

La Roma non farà pazzie sul mercato. Si può riassumere in questo modo la strategia di Tiago Pinto , su precisa indicazione di Dan e Ryan Friedkin, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il g.m. portoghese ha individuato insieme a Mourinho alcuni obiettivi, per i quali però non andrà oltre il prezzo ritenuto congruo. I profili sono noti: a centrocampo il nome in cima alla lista è quello di Granit Xhaka , con il quale è stato raggiunto un accordo. Con l’Arsenal, invece, c’è ancora distanza tra l’offerta (14-15 milioni) e la richiesta di 20 milioni , cifra che a Trigoria non hanno intenzione di spendere.

Per questo si stanno guardando intorno ed hanno individuato in Douglas Luiz, ventitrenne brasiliano dell’Aston Villa, un’alternativa. Tra i centrocampisti in rosa, invece, il sacrificabile è Amadou Diawara, che potrebbe finire in qualche scambio, mentre è in attesa del rinnovo Ebrima Darboe, che ieri in Gambia ha potuto riabbracciare la mamma dopo 5 anni e ha testimoniato tutta la sua emozione con un video su Instagram.