Xhaka: “Fiero di piacere alla Roma”

Il centrocampista dell'Arsenal esce allo scoperto e si dice orgoglioso dell'interesse dei giallorossi

Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, è nell'orbita dei giallorossi. “L’interesse della Roma mi rende orgoglioso“. Parole che sanno di conferma quelle del giocatore svizzero, in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho, che così si è espresso dal ritiro della sua Nazionale. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera il calciatore Arsenal sa di essere un obiettivo della Roma, ed esce allo scoperto, anche per velocizzare la trattativa tra i due club.”Ora sono concentrato al 100% sulla nazionale, che è più importante dell’Arsenal: ho altri due anni di contratto con loro e sanno cosa posso dare. Quando sarà il momento o dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò“. Il momento è giunto, anche perché lo Special One lo insegue fin dai tempi in cui sedeva sulla panchina del Tottenham. “Non so che cosa abbia detto Mourinho su di me, ma tutti lo conoscono e sanno cosa ha fatto in carriera. Mourinho sa come vincere“.