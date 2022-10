Wijnaldum, via il gesso e riabilitazione a Trigoria

Il centrocampista torna a Roma dopo aver trascorso più di un mese in Olanda

La buona notizia, oltre al recupero di Pellegrini, riguarda Georginio Wijnaldum , il centrocampista arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain e costretto a fermarsi subito dopo l’inizio del campionato in seguito alla frattura della tibia.

Il giocatore infatti continuerà il suo percorso di riabilitazione nella Capitale, dopo aver trascorso più di un mese in Olanda. Venerdì scorso si era tolto il gesso -documentando il tutto sui social- e nella mattinata di ieri è sbarcato a Roma per iniziare a lavorare insieme allo staff medico giallorosso. La prima tappa di Wijnaldum appena rientrato nella Capitale è stata proprio Trigoria, dove il mediano ha riabbracciato lo Special One e i compagni di squadra. Wijnaldum dovrebbe tornare a disposizione di Mourinho l’anno prossimo, a metà gennaio.