Wijnaldum-Solbakken, i rinforzi della Roma

Wijnaldum e Solbakken sono da considerare veri rinforzi, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, anche se José Mourinho, spesso, mugugna che le altre squadre possono comprare e la Roma può farlo solo dopo avere venduto. Giocare di martedì ha permesso il giusto riposo dalla partita di Europa League contro il Salisburgo e lascerà un po’ di tempo per recuperare prima del doppio impegno al-l’Olimpico contro Juventus e Real Sociedad. È previsto così un turnover moderato, in parte obbligato (Smalling è squalificato e al suo posto è previsto Kumbulla) e in parte deciso dal tecnico portoghese. Wijnaldum può dare un turno di riposo a uno tra Cristante e Matic. Solbakken è in ballottaggio con El Shaarawy.