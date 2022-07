Wijnaldum più vicino, l’ultimo scoglio è lo stipendio

Il PSG ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto (a 10 milioni) in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League, ma non vorrebbe partecipare al pagamento dello stipendio

Continua il pressing della Roma per Wijnaldum, ma resta da superare lo scoglio dell'ingaggio, scrive il Corriere della Sera. Il PSG ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto (a 10 milioni) in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League, ma non vorrebbe partecipare al pagamento dello stipendio del calciatore (circa 9 milioni).