Wijnaldum più distributore di palloni che incontrista

Reuce da una opaca stagione al Psg, l’olandese avrà nella Capitale un’ottima occasione per rinverdire i fasti che ne avevano fatto apprezzare il talento con la nazionale e con il Liverpool.

L’ acquisto di Georginio Wijnaldum mette a disposizione di José Mourinho un altro tassello per effettuare quell’ulteriore salto di qualità che il portoghese (e non solo lui) si aspetta dalla Roma quest’anno, come riporta Il Corriere della Sera.