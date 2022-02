Volpato: “Felice per il gol, Totti è un fratello”

Il classe 2003 è diventato il più giovane marcatore in questo campionato

Davanti agli occhi di Totti (suo agente) e De Rossi, Cristian Volpato ha trovato il primo gol in Serie A tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Il classe 2003 è diventato il più giovane marcatore in questo campionato, togliendo questo record al suo compagno di squadra Felix. "Sono molto contento per il gol - le sue parole - ma mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita. Mourinho mi ha detto di giocare semplice. Totti è come un fratello maggiore che mi dà buoni consigli, Mourinho è un allenatore top, che ha vinto tutto e mi insegna tanto. Il mio idolo da bambino? Maradona".