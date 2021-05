Viva il mercoledì: sono 9 successi di fila

I giallorossi sono ad una sola vittoria dal record di 10 che appartiene al Milan

C'è un dato statistico molto curioso che fa ben sperare per la partita di stasera. Come riportato sul Corriere della Sera, da oltre un anno e mezzo il mercoledì è il giorno favorito della Roma, che ha vinto le ultime 9 volte. I giallorossi sono ad una sola vittoria dal Milan che nel 2005 arrivò a 10 successi consecutivi nei vari turni infrasettimanali. L’ultimo ko della squadra giallorossa risale al 25 settembre 2019, 0-2 con l’Atalanta, poi un filotto di successi fino alla vittoria contro la Fiorentina. Fra le altre curiosità da segnalare quella relativa alle sfide con l’Inter: tutte le ultime6partite sono finitein parità, dall'1-1 del 2018 a San Siro al 2-2 dell’andata allo stadio Olimpico. Se il match di questa sera dovesse terminare con il segno X si raggiungerebbe un altro record, quello dei 7 derby consecutivi con la Lazio fra il '90 e il '93 finiti in parità.