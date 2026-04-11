La Roma vince, ma si spacca. Adesso anche pubblicamente, platealmente. L'attacco di Ranieri a Gasperini nel pre-partita è durissimo: "O io o lui", la sintesi del suo intervento. Di pancia, prima di vedere i giallorossi superare il Pisa (in attesa di Juventus e Como) e raggiungere i bianconeri in classifica tenendo aperta la corsa Champions. La resa dei conti, dunque. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Chissà se sono stati i Friedkin a chiedere al dirigente di fare chiarezza. Se fosse così, addio al tecnico. In caso contrario e quindi iniziativa personale, considerando il basso profilo della proprietà, autogol di Ranieri. Dal mercato agli infortuni, addirittura quarta scelta del club giallorosso: sicuri i no di Fabregas e Pioli, il terzo dovrebbe essere Farioli. Sintetica la replica di Gasp: "Con Ranieri ci si vedrà la prossima settimana, ma con lui non ho mai avuto screzi".
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Il Corriere della Sera
Vittoria e spaccatura: Ranieri contro Gasp
Attacco del senior advisor al tecnico: "E' stato scelto per far crescere i giovani. Ha avallato tutte le scelte di mercato". La replica: "Con lui mai screzi"
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