Vittoria e spaccatura: Ranieri contro Gasp

La Roma vince, ma si spacca. Adesso anche pubblicamente, platealmente. L'attacco di Ranieri a Gasperini nel pre-partita è durissimo: "O io o lui", la sintesi del suo intervento. Di pancia, prima di vedere i giallorossi superare il Pisa (in attesa di Juventus e Como) e raggiungere i bianconeri in classifica tenendo aperta la corsa Champions. La resa dei conti, dunque. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Chissà se sono stati i Friedkin a chiedere al dirigente di fare chiarezza. Se fosse così, addio al tecnico. In caso contrario e quindi iniziativa personale, considerando il basso profilo della proprietà, autogol di Ranieri. Dal mercato agli infortuni, addirittura quarta scelta del club giallorosso: sicuri i no di Fabregas e Pioli, il terzo dovrebbe essere Farioli. Sintetica la replica di Gasp: "Con Ranieri ci si vedrà la prossima settimana, ma con lui non ho mai avuto screzi".